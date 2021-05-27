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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021
Антон Мозговой
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Сегодня, 27 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы четыре встречи.

Игровой день откроется двумя встречами в 16:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Швейцарии и Словакии. На «Арене-Рига» сойдутся сборные США и Латвии.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Не начался
Словакия
ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
США
Не начался
Латвия

В 20:15 пройдут матчи между командами Швеции и Чехии, а также Финляндии и Италии. Игры пройдут в «Олимпийском спортивном центре» и на «Арене-Рига» соответственно.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Финляндия
Не начался
Италия

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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