Соловьёв: нужно эмоционально отойти от поражения с Великобританией

Защитник сборной Беларуси Илья Соловьёв высказался о поражении своей команды в матче чемпионата мира со сборной Великобритании. Встреча закончилась со счётом 4:3.

«Расстроен, что проиграли. В первую очередь важен результат команды. Играли третий период здорово, если бы играли так всю игру, то выиграли бы у англичан и сейчас сидели бы с более весёлыми лицами. Что есть, то есть

Хорошо, что будет день отдыха. Нужно эмоционально отойти от этого, поразмышлять над своей игрой.

Тренерский штаб покажет, где мы были неправы, думаю, послезавтра будем показывать другую игру против датчан.

Нам уделяли особое внимание, что играем против англичан. Это наш принципиальный соперник.

Чувствовалось, что все думают об этой игре. Может, все и перегорели, но ничего страшного не случилось, что проиграли. У нас есть три игры и есть время, чтобы подумать над своей игрой», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.