Главный тренер сборной Беларуси: ЧМ — серьёзное соревнование. Лидеры не готовы!

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал поражение команды во встрече с Великобританией на чемпионате мира в Латвии (3:4).



«Плохо начали. Вроде по броскам одинаково, но соперник выжал всё с моментов. Молодцы. Мы свои моменты не могли забить. Ну и быстрый гол, он был необязателен. Могли сыграть вничью, но попали в штангу. Недовольны матчем.



Мы серьезно готовились. Сказали, что это один из важнейших матчей. Мы все видели. Британцы хорошо играли против датчан. Мы должны были сыграть активнее, наши лидеры должны быть лидерами. Но они, к сожалению, не становятся лидерами. Мы не можем выигрывать игроками чемпионата Беларуси.



Пропустили четыре, но пять надо было делать нашим лидерам. В одну шайбу, но надо обыгрывать.



Мужики, ЧМ – серьёзное соревнование. Если люди приезжают за 10 дней до ЧМ, каким бы ты ни был крутым игроком, то ты ничего не сделаешь. Лидеры не готовы! Кодола травмированный вышел, на волевых качествах. Ладно, Шарангович, он-то в форме. Но есть над чем задуматься. Бэйлен? Пять голов привёз, это очень много для лидера, очень много.



Это поражение болезненное. Мы же боремся за каждую победу, это рейтинг сборной. Мы понимали, что если проиграем этот матч – что толку с этого? У нас нет сочетаний одинаковых. Сборная Казахстана уже попала в четвёрку, у них всё наигранно, всё работает. А так… Готовить игроков, которые не нужны сборной – это неправильно.



Когда ты не тренируешься, ты теряешь навык. Три месяца не выходишь на лёд, как забьёшь? Мне говорили, что всё будет хорошо, но я в это не верил. Оно и происходит. Навыка нет», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.