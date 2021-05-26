Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал победу над Германией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Германии. Встреча закончилась победой Казахстана со счётом 3:2.

«Хорошие были полтора периода. Мы очень здорово играли, слаженно и дисциплинированно. После забитого гола, видать, дисциплина нас чуть-чуть подвела. Вот это удаление, конечно, ненужное было. Соперник перехватил инициативу, а мы как будто встали.

В перерыве мы поговорили с командой. Сказали, что не надо отходить от своей игры, продолжать то же самое делать. Полтора периода мы не давали сопернику практически ничего сделать. Создавали много моментов у ворот соперника. Команда услышала и продолжила играть в тот хоккей, который мы показывали в матчах против Латвии и Финляндии.

Спасибо ребятам, что они услышали это. Самое главное, они нашли внутренние резервы, перестроились. В третьем периоде здорово сыграли, просто здорово, самоотверженно и дисциплинированно. Просто молодцы. Я горжусь ребятами.

Впервые забросили три шайбы? Попросили ребят сыграть более агрессивно. Может быть, где-то даже понаглее, азартнее, со страстью. Особенно возле «пятака». Мы смотрим хоккей и всегда наблюдаем, как ожесточённо там идёт борьба. Где-то этого не хватало. Но сегодня я доволен. Ребята бились. Даже после свистка парни просачивались на «пятак». У соперника был какой-то напряг», — цитирует Михайлиса Vesti.kz.