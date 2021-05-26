Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видеообзор первой за 59 лет победы Великобритании на ЧМ по хоккею

Видеообзор первой за 59 лет победы Великобритании на ЧМ по хоккею
Антон Мозговой
Комментарии

Сборная Великобритании одержала историческую победу в матче чемпионата мира. Британцы обыграли в матче группового этапа турнира сборную Беларуси со счётом 4:3. Эта победа стала первой в основное время для Великобритании на чемпионатах мира с 1962 года. Тогда сборная Великобритании обыграла Финляндию со счётом 7:5.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы. Сперва отличился Бен Дэвис, а затем Кирк оформил дубль.

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Майк Хэммонд сделал преимущество британцев более комфортным, а Джефф Плэтт отыграл одну шайбу. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.

Новость по теме
Сборная Великобритании одержала первую победу за 59 лет на ЧМ в основное время
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021