Тренер Великобритании: после первого периода матча с Россией у нас поменялся настрой

Главный тренер сборной Великобритании Адам Киф рассказал о прогрессе команды по ходу чемпионата мира-2021.



«Сегодня прочитал, что это наш первый матч с Беларусью с 2004 года. Мы выросли, потерпели мучительное поражение от Дании. Я очень горжусь игроками и счастлив, что сегодня они были вознаграждены за свои старания. После первого периода матча с Россией у нас поменялся настрой, ребята поняли, как играть в свой хоккей. Как только мы начали убирать свои ошибки, всё изменилось. С тех пор мы держались в каждой игре.



Со Швецией будет новый непростой вызов. Сегодня не будем об этом думать, а порадуемся победе. Завтра начнём готовиться к Швеции, знаем, у них в начале турнира не шли результаты. Но нам надо фокусироваться на своей игре, в этом случае мы сможем оставаться в игре в каждом матче. Нам надо придумать, как создавать больше моментов в атаке.



С тех пор, как я пришёл в сборную, это просто сумасшедшее приключение. Культура в сборной была задолго до того, как мы вышли в элиту. Было несколько тяжёлых поражений в третьем дивизионе, но они в итоге стали слагаемыми успеха команды. Ребята научились выигрывать большие матчи. Особенных моментов в сборной было много, горжусь ребятами. Приходят новички и сразу вливаются – спасибо нашей командной культуре», — передаёт слова Кифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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