Р. Ротенберг: было важно ответить за свои слова. Команда сыграла друг за друга

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о встрече команды с Данией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:0).



«Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга. Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг. В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, всё только начинается, самая важная игра — следующая. Нас ждёт сильный соперник — сборная Швейцарии, у нас будет время всё проанализировать, игра через два дня.



В команде есть очень важные три рубежа: первый — это нападающие, которые ловят на себя шайбы, второй — защитники и третий — вратарь. Все слаженно сработали, поэтому, конечно, мы очень рады тому, что смогли засушить этот матч. Но ещё рано петь дифирамбы, так как нам нужно пройти экзамен всего чемпионата мира.



Мы видим, что здесь все сборные отдают все свои силы, очень высокий уровень самоотдачи в каждом матче. Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого.



Против нас все команды будут ставить «капканы», «колючие проволоки», и мы это прекрасно понимаем — вскрывать эту оборону соперников мы должны в первую очередь за счёт наших действий в атаке. Это, как говорит Борис Петрович Михайлов, значит, что нужно завоевать пятачок в зоне атаки.



Мы чувствуем поддержку, это очень важно, поэтому благодарим наших болельщиков. Это даёт нам дополнительный импульс, чтобы показывать ту самоотдачу, которую показывали сегодня, поэтому будем только добавлять с каждой тренировкой и каждым матчем», — цитирует Ротенберга ТАСС.