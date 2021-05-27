Тренер британцев — о лучшем снайпере ЧМ: Кирк выглядит как человек на задании

Главный тренер сборной Великобритании Адам Киф после встречи с Беларусью (4:3) поделился мнением о нападающем команды Лиаме Кирке.



«Я бы не отказался съесть то, что есть Кирк. Это особенный игрок, он был великолепен и на ЧМ-2019, сейчас вернулся из ОХЛ и выглядит, как человек на задании, доказывает, что по праву играет на этом турнире вместе с одними из лучших игроков мира. В сборной Беларуси полно игроков КХЛ, в сборной Дании – игроки из Шведской лиги, он катается лучше, чем некоторые соперники, играет целенаправленно и уверенно. Мы в нём уверены, он наш лидер на этом турнире.



Начали ли мы мечтать о четвертьфинале? Мы идём от матча к матчу. Вчера мы были убиты, что отдали Дании очко, но гордились своими стараниями. Сегодня мы добились результата, верю, что если мы будем прикладывать такие же усилия и защищаться так же неистово, как раньше, то будем цепляться и со Швецией», — передаёт слова Кифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, форвард сборной Великобритании Лиам Кирк вышел в лидеры снайперской гонки чемпионата мира. Нападающий британцев забросил уже четыре шайбы на турнире.

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