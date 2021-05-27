Защитник «Вашингтона» Орлов прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира — 2021

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов прибыл в расположение национальной сборной в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею – 2021 с 21 мая по 6 июня, сообщает игрок в «Инстаграме».

Фото: инстаграм Дмитрия Орлова.

Ближайший матч сборная России проведёт в субботу, 29 мая, в 16:15 мск. Соперник – сборная Швейцарии.



Напомним, если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.