Клементс: раздевалка Британии гудит, довольны, что уже сделали на ЧМ, будет ещё лучше

Защитник сборной Великобритании Дэвид Клементс поделился эмоциями об участии команды на чемпионате мира по хоккею в Латвии



«Это мой первый ЧМ, невероятный опыт, шанс сыграть против лучших игроков мира. В сезоне почти не играл и по утрам смотрел видеообзоры с этими игроками. В голове не укладываются, что сейчас выхожу против них! Большая честь представлять свою страну на таком уровне. Доволен, что мы уже сделали на турнире, думаю, будет ещё лучше. Наша раздевалка гудит, да не терпится узнать, что будет через неделю.



Мы маленькая хоккейная страна, к нам не так много внимания, как большим хоккейным державам. Такие команды, как наша, стараются придерживаться своей системы, плюс мы бьёмся друг за друга, потому что понимаем, что скорости и уровень хоккея здесь очень высок. У нас нет другого выбора, кроме как биться и не сражаться в каждой смене на максимально возможном уровне. Для таких маленьких стран очень важно сражаться в каждом матче, это мы и делаем. Бьёмся друг за друга, поэтому моральный дух в команде так высок. Мы все друг другу близки, поэтому мы и бьёмся. Другие маленькие страны тоже могут это использовать.



Новому поколению хочется сказать, что я был в вашей лодке. Тоже был ребёнком, тренировался раз в неделю на маленьком катке, играл один матч в месяц, больше у меня ничего не было. Ты влюбляешься в хоккей, мечтаешь и веришь, что сможешь играть на этом уровне. Мне 26, и вот я тут, на самой большой сцене. Я могу это говорить, потому что сражался за то, во что верю, работал. Ребятам надо верить и мечтать, в этой игре возможно всё, ты можешь стать лучше за короткий срок и начать играть на главной сцене мира», — передаёт слова Клементса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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