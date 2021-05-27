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Результаты шестого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты шестого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Никита Паглазов
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26 мая в Латвии завершился пятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи.

Турнирная таблица чемпионата мира 2021 года

Сборная России — Сборная Дании — 3:0

Сборная России одержала третью победу на турнире, уверенно обыграв команду Дании. Авторами забитых шайб стали Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Сборная России занимает второе место в группе А с девятью очками.

ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Дания
1:0 Морозов (Воронков, Бурдасов) – 39:18' (5x4)   2:0 Барабанов – 49:41' (5x5)   3:0 Воронков (Морозов) – 56:35' (5x5)

Сборная Казахстана — Сборная Германии — 3:2

Сборная Казахстана обыграла лидера группы В, сумев забросить две шайбы в третьем периоде, в том числе буллит в исполнении Романа Старченко. Казахстан поднялся на второе место в группе В.

ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 2
Германия
1:0 Шин (Степаненко, Шалапов) – 26:39' (5x5)   1:1 Кюнхакль (Ридер, Хольцер) – 29:38' (5x5)   1:2 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер) – 34:07' (5x4)   2:2 Старченко – 40:31' (бул)   3:2 Акользин (Маклюков) – 55:42' (5x5)

Сборная Беларуси — Сборная Великобритании — 3:4

Сборная Великобритании одержала первую победу на чемпионатах мира за 59 лет в основное время. Дубль на счету форварда Лиама Корка, который с 4 шайбами делит первое место в гонке бомбардиров ЧМ в форвардом сборной Дании Никласом Йенсеном.

ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Великобритания
0:1 Кирк – 13:38' (5x5)   1:1 Кодола (Принс, Бэйлен) – 29:15' (5x4)   1:2 Дэвис (Майерс) – 37:06' (5x5)   1:3 Кирк (О'Коннор, Дауд) – 38:35' (5x5)   1:4 Хэммонд (Ричардсон) – 48:41' (4x4)   2:4 Плэтт (Паре, Кодола) – 51:19' (5x5)   3:4 Принс (Шарангович, Протас) – 57:43' (5x5)

Сборная Канады — Сборная Норвегии — 4:2

Сборная Канады впервые победила на ЧМ-2021. По ходу встречи норвежцы отыгрывали отставание в две шайбы, но забитые голы Эндрю Манджапане и Адама Хендрика принесли победу канадцам, набравшим первые очки на турнире.

ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Норвегия
1:0 Браун (Хенрик, Пауэр) – 00:22' (5x5)   2:0 Хенрик (Браун, Пауэр) – 10:23' (5x3)   2:1 Валькве Ольсен (Хага) – 29:08' (5x5)   2:2 Россели Ольсен (Крогдаль, Эстбю) – 30:28' (5x5)   3:2 Манджапане (Браун) – 34:41' (5x5)   4:2 Хенрик (Кемпер) – 50:14' (4x5)
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