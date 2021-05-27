Результаты шестого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

26 мая в Латвии завершился пятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи.
Сборная России — Сборная Дании — 3:0
Сборная России одержала третью победу на турнире, уверенно обыграв команду Дании. Авторами забитых шайб стали Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Сборная России занимает второе место в группе А с девятью очками.
Сборная Казахстана — Сборная Германии — 3:2
Сборная Казахстана обыграла лидера группы В, сумев забросить две шайбы в третьем периоде, в том числе буллит в исполнении Романа Старченко. Казахстан поднялся на второе место в группе В.
Сборная Беларуси — Сборная Великобритании — 3:4
Сборная Великобритании одержала первую победу на чемпионатах мира за 59 лет в основное время. Дубль на счету форварда Лиама Корка, который с 4 шайбами делит первое место в гонке бомбардиров ЧМ в форвардом сборной Дании Никласом Йенсеном.
Сборная Канады — Сборная Норвегии — 4:2
Сборная Канады впервые победила на ЧМ-2021. По ходу встречи норвежцы отыгрывали отставание в две шайбы, но забитые голы Эндрю Манджапане и Адама Хендрика принесли победу канадцам, набравшим первые очки на турнире.
- 27 мая 2021
-
01:12
-
01:00
-
00:29
-
00:23
-
00:17
-
00:05
- 26 мая 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:23
-
23:21
-
23:06
-
23:01
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
21:50
-
21:46
-
21:24
-
21:02
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:21
-
20:15
-
20:04
-
19:49
-
19:37
-
19:35
-
19:29