Результаты шестого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

26 мая в Латвии завершился пятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи.

Сборная России — Сборная Дании — 3:0

Сборная России одержала третью победу на турнире, уверенно обыграв команду Дании. Авторами забитых шайб стали Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Сборная России занимает второе место в группе А с девятью очками.

Сборная Казахстана — Сборная Германии — 3:2

Сборная Казахстана обыграла лидера группы В, сумев забросить две шайбы в третьем периоде, в том числе буллит в исполнении Романа Старченко. Казахстан поднялся на второе место в группе В.

Сборная Беларуси — Сборная Великобритании — 3:4

Сборная Великобритании одержала первую победу на чемпионатах мира за 59 лет в основное время. Дубль на счету форварда Лиама Корка, который с 4 шайбами делит первое место в гонке бомбардиров ЧМ в форвардом сборной Дании Никласом Йенсеном.

Сборная Канады — Сборная Норвегии — 4:2

Сборная Канады впервые победила на ЧМ-2021. По ходу встречи норвежцы отыгрывали отставание в две шайбы, но забитые голы Эндрю Манджапане и Адама Хендрика принесли победу канадцам, набравшим первые очки на турнире.