Форвард Британии: в таком возрасте я не должен играть, хочу, чтобы молодёжь меня вытеснила

Нападающий сборной Великобритании Мэтью Майерс прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Четвертьфинал? Это клише, что мы идём матч за матчем, но это на самом деле так. Мы так делаем с Белфаста, когда выиграли там золото. Нельзя забегать вперёд, соперники слишком хороши, нельзя терять голову и буквально идти шаг за шагом. Завтра день отдыха, проведём тренировку, затем следующий день. Мы не думаем о четвертьфинале, впереди три матча, а затем скажем, к чему мы пришли на этом турнире.

У Казахстана есть клуб в КХЛ, упакованный состав, в нашей же команде нет больших имён, мы не играем в больших лигах. Надеюсь, сейчас люди обратят внимание, что британские ребята умеют играть в хоккей. Это даёт шанс молодёжи вроде Кирка, Клементса, Тетлоу и другим перейти в лучшие лиги. За счёт этого Франция добилась большого прогресса, я надеюсь, что наша молодёжь тоже сможет попасть в более сильные лиги, играть на более высоком уровне, и наша команда будет расти. И потом новое поколение будет смотреть на Клементса, Кирка на ЧМ и мечтать быть похожими на них. И потом откуда ни возьмись, у нас будет глубокий и сильный состав. Мне уже 36, мне, наверное, вообще уже не надо играть, я один из главных старичков на турнире. Хотел бы, чтобы молодёжь наступала на пятки, вытесняла из сборной ребят вроде меня или Джонатана Филлипса. Надеюсь, в ближайшие пару лет это произойдёт.

Юным ребятам хочу сказать, что если у вас есть талант и страсть к игре – пашите, и будете вознаграждены. Мы – трудолюбивая команда, не самая мастеровитая, но пашем каждый день. И вам тоже надо так делать. Помню, как говорил одному из наших ребят, как игроки отрабатывают финты клюшками. Я думал, это какой-то бред, но они же не просто так это делают, а чтобы потом перенести в игру. Молодёжь должна делать то же самое и верить, двигать себя вперёд на профессиональный уровень и, возможно, в сборную.

Мы должны порадоваться победе. Великобритания – маленькая страна, никто не думал, что мы обыграем Беларусь. Четвёртый день турнира, а мы на пятом месте. Попьём все вместе пива в отеле. Ничего безумного творить не будем, завтра тренировка. Не хотим останавливаться на одной победе, мы постараемся выиграть три следующих матча, чтобы выйти в следующий раунд», — передаёт слова Майерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.