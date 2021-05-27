Форвард Британии: уверен, агенту Кирка будут звонить из разных стран, предлагать контракт

Нападающий сборной Великобритании Мэтью Майерс высказался после победы в матче с национальной командой Беларуси.

«Это огромная победа для нас, Беларусь сильно опережает нас в мировом рейтинге, понимали, что это будет непростой матч. Мы становимся лучше с каждым матчем, сегодня сделали ещё один шаг вперёд. В третьем периоде позволили Беларуси чуть больше, чем хотелось бы, но в целом показали великолепную командную игру и добились важной победы в основное время. Нашей сборной не удавалось этого сделать довольно давно на этом уровне, это огромное достижение.

Моя передача на Дэвиса? Там основную работу сделал Джонатан Филлипс, он пошёл в прессинг на защитника, второй защитник в это время смотрел не туда, я прокрался за ним, подбил ему клюшку, а Бен выкатился на пятачок. Я сделал ему передачу – не очень хорошую, она попала в коньки, но он смог её обработать и послать в сетку. Симпатичный гол от нашего звена.

Кирк великолепен, он добился огромного прогресса в последние три года. Весной приехал для участия в Элитной серии (турнира, организованного вместо полноценного сезона в Британии), почти не играл в последние полтора года. Он здорово сыграл в Элитной серии, а на чемпионате мира вышел на другой уровень. Здорово наблюдать, как он катается, обыгрывает соперников и забивает. Он задрафтован в НХЛ, надеюсь, он сможет добиться чего-то большого. Сейчас он точно это делает, уверен, в каких-то хоккейных странах будут звонить его агенту с предложением контрактов.

В прошлый раз все думали, что мы сразу же вылетим из элиты, а мы остались. В этом году мы хотим улучшить результаты, сейчас у нас четыре очка, в прошлый раз было два за весь турнир. Осталось три матча, нам надо улучать свою игру – выводить шайбу из зоны, когда ведём в счёте, играть уверенно. При счёте 4:1 мы занервничали, и это неудивительно! Мы же никогда раньше не были в таком положении, нужна выдержка, чтобы спокойно доводить игру до победы, когда играешь против невероятной команды, полной игроков КХЛ. А у нас почти у всех не было нормального сезона. Нам надо справляться с нервами, подчищать такие моменты и двигаться дальше. Следующий матч со Швецией, надо играть ещё лучше, потом ещё и ещё. И в конце турнира посмотрим, к чему мы придём.

Швеция – невероятная команда с шикарным составом. Но что может быть лучше вызова, с которым сталкиваешься, играя против лучших игроков мира? Мы принимаем этот вызов и будем наслаждаться игрой. Мы верим, что будем прогрессировать с каждым матчем, это и постараемся сделать – снова стать лучше. Надеюсь, добьёмся победы", — передаёт слова Майерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.