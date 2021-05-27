«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (дважды) и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и совершил 34 сейва. За «Питтсбург» отличились Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Айлендерс» проходит в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Питтсбург» завершает участие в турнире.