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«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли

«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
Максим Лесовой
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Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (дважды) и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и совершил 34 сейва. За «Питтсбург» отличились Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Айлендерс» проходит в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Питтсбург» завершает участие в турнире.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
27 мая 2021, четверг. 01:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Картер (Капанен, Цукер) – 01:27' (5x5)   1:1 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 05:16' (5x5)   1:2 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 11:12' (5x4)   2:2 Палмьери (Пажо) – 12:25' (5x5)   2:3 Цукер (Сеси, Малкин) – 21:53' (5x5)   3:3 Нельсон (Бейли, Бовиллье) – 28:35' (5x5)   4:3 Пулок (Пажо, Зейджак) – 28:48' (5x5)   5:3 Нельсон (Бовиллье) – 31:34' (5x5)
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