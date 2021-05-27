В шестом матче первого раунда Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» и вышел в следующую стадию турнира. Таким образом, «Айлендерс» впервые за 28 лет закончил серию плей-офф победой на домашней площадке.
Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе победителей забивали Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (дважды) и Райан Пулок. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и совершил 34 сейва. За «Питтсбург» отличились Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
Во втором раунде плей-офф «Айлендерс» сыграют с «Бостон Брюинз», первый матч серии намечен на 5 июня.
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