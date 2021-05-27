«Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд, у Василевсого шат-аут

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Флориду Пантерз» со счётом 4:0 и вышла в следующую стадию турнира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, справившись с 29 бросками. Форвард Никита Кучеров за 19.49 на льду сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на площадке дважды бросил по воротам соперника, отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».

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Таким образом, «Тампа» прошла «Флориду» со счётом 4:2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф.