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«Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд, у Василевсого шат-аут

«Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд, у Василевсого шат-аут
Кирилл Горбачинский
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В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Флориду Пантерз» со счётом 4:0 и вышла в следующую стадию турнира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, справившись с 29 бросками. Форвард Никита Кучеров за 19.49 на льду сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на площадке дважды бросил по воротам соперника, отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, «Тампа» прошла «Флориду» со счётом 4:2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
27 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Марун (Джонсон, Сергачёв) – 06:16' (5x5)   2:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 33:27' (5x4)   3:0 Пойнт (Кучеров, Чернак) – 54:36' (5x5)   4:0 Киллорн (Чернак, Стэмкос) – 58:18' (en)
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