Яшин: Капризов — один из лучших российских игроков в НХЛ прямо сейчас
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Чемпион мира, бывший форвард сборной России Алексей Яшин поделился мнением о нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. Форвард проводит первый сезон в НХЛ. «Дикари» вышли в первый раунд плей-офф, счёт в серии с «Вегас Голден Найтс» — 3-3.
«Он молодец. Хочу поздравить его, классный сезон. Мы с ним дружим, и я надеюсь, что у него всё получится в НХЛ. Это один из лучших российских игроков в лиге прямо сейчас.
Верю, что скоро он будет не только претендентом на приз лучшего новичка сезона, а станет настоящей суперзвездой НХЛ. Будем за него болеть», — цитируют Яшина «Известия».
Ранее стало известно, что сборная России, выступающая на чемпионате мира в Риге (Латвия), не будет держать место на случай приезда Капризова.
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