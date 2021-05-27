Гавриков: уход Тортореллы из «Коламбуса» — эмоциональный момент. Он прекрасный человек

Защитник сборной России и «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков высказался об уходе с поста главного тренера команды Джона Тортореллы.
«Это тот тренер, при котором я сыграл свой первый матч в НХЛ, — он сразу же доверил мне играть во втором раунде плей-офф. Для меня это память на всю жизнь. Как тренер он очень много сделал для организации, и там все его любят. Поэтому это был довольно эмоциональный момент. Надеюсь, что всё, что ни делается, — к лучшему. А ему хочется пожелать удачи, если он возглавит какую-то команду сейчас. Это будет хорошо для него.
Я скажу, что не так много пересекался с ним в личностном плане. Но тоже знаю эти истории, о которых вы рассказываете. Вообще, видя отношение Джона к игрокам, к организации, к персоналу и зная несколько очень позитивных историй на этот счёт, как он помогал ребятам, могу сказать только то, что он прекрасный человек.
Он никогда никого не оставит в беде. Могу сказать, что он заботится обо всём окружении и переживает абсолютно за всех людей. Точно знаю, что он переживает за игроков и хочет, чтобы они стали лучше. И также переживает за всех людей в окружении: за своих помощников, за персонал. И даже неважно, это работник арены или нет — он за всех в ответе», — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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