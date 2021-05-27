У Сорокина четыре победы в четырёх матчах плей-офф Кубка Стэнли
Поделиться
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин одержал четыре победы в четырёх матчах плей-офф Кубка Стэнли. Россиянин помог своей команде выйти во второй раунд плей-офф. В первом раунде «островитяне» выиграли серию с «Питтсбург Пингвинз» (4-2).
Во всех четырёх победных матчах у «Айлендерс» в воротах находился Илья Сорокин. В двух встречах, где побеждал «Питтсбург», в воротах играл другой российский голкипер Семён Варламов.
Во втором раунде плей-офф «Айлендерс» сыграют с «Бостон Брюинз». «Бостон», в свою очередь, ранее выбил из плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии был 4-1 в пользу «Бостона».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял третье место в Восточном дивизионе. «Айлендерс» финишировали на третьем месте.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 27 мая 2021
-
10:38
-
10:11
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:41
-
08:30
-
07:18
-
07:00
-
06:59
-
06:50
-
06:07
-
05:50
-
05:16
-
04:49
-
04:26
-
04:10
-
03:35
-
03:04
-
02:29
-
01:12
-
01:00
-
00:29
-
00:23
-
00:17
-
00:05
- 26 мая 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:23
-
23:21
-
23:06
-
23:01
-
22:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам