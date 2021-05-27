У Сорокина четыре победы в четырёх матчах плей-офф Кубка Стэнли

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин одержал четыре победы в четырёх матчах плей-офф Кубка Стэнли. Россиянин помог своей команде выйти во второй раунд плей-офф. В первом раунде «островитяне» выиграли серию с «Питтсбург Пингвинз» (4-2).

Во всех четырёх победных матчах у «Айлендерс» в воротах находился Илья Сорокин. В двух встречах, где побеждал «Питтсбург», в воротах играл другой российский голкипер Семён Варламов.

Во втором раунде плей-офф «Айлендерс» сыграют с «Бостон Брюинз». «Бостон», в свою очередь, ранее выбил из плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии был 4-1 в пользу «Бостона».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял третье место в Восточном дивизионе. «Айлендерс» финишировали на третьем месте.