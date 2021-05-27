Нападающий сборной Швейцарии Курашёв: всегда хотел играть так, как играют в России

Форвард сборной Швейцарии и «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв поделился ожиданиями от матча чемпионата мира со сборной России. Два года назад команды попали в одну группу на чемпионате мира. Тогда Курашёв говорил, что этот матч будет для него особенным.
«Изменилось ли что-то? Нет. Игры с Россией так же важны для меня. Опять же вся семья и родственники будут смотреть матч. Но сейчас у нас Словакия, потом, по-моему, ещё одна игра, а потом уже Россия (Россия – следующий соперник сборной Швейцарии после Словакии. – Прим. «Чемпионата»), так что сейчас я не очень много об этом думаю, концентрируюсь на следующем матче.
Я везде научился многим вещам, но мне всегда нравился российский стиль. Я часто смотрел видео с участием сборной России и российских игроков – Дацюка, Овечкина. И я всегда стремился к этому, хотел играть, как они.
Но, конечно, я прошёл через хоккейные школы в Канаде и Швейцарии, поэтому есть какая-то смесь стилей. Но я всегда хотел играть так, как играют в России», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 27 мая 2021
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