Купер: в мире не хватит слов, чтобы описать, как я благодарен игрокам «Тампы»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Молнии» в шестом матче серии обыграли «Флориду Пантерз» со счётом 4:0. Счёт в серии стал 4-2.

«Возможно, вы слышали, что четвёртую победу в серии одержать сложнее всего. И когда у вас появляется шанс сделать это, вы очень постараетесь его не упустить.

У нас был рабочий план. Но я восхищаюсь своими игроками — это были 60 минут проявления воли и самопожертвования. И это то, что вам нужно, чтобы проявить себя в этой лиге.

Когда вы выходите в плей-офф, вам нужна такая самоотдача от всех. И вот игроки тебе это дают. В мире не хватит слов, чтобы описать, как я им за это благодарен», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.