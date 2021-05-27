Стэмкос: Василевский закрыл ворота на замок в матче с «Флоридой»

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф. «Тампа» обыграла в шестом матче серии первого раунда «Флориду Пантерз» со счётом 4:0. После этого счёт в серии стал 4-2. Стэмкос выделил российского голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Это то, что отличает опытную команду, — она может прибавить в самый важный момент. Мы не очень хорошо выглядели в пятом матче (1:4). Говорили об этом в раздевалке, что обязаны прибавить в шестой, домашней игре.

И вот Василевский закрыл ворота на замок, а мы все ему помогали, чтобы надёжно сыграть в обороне. Плюс большинство реализовали. Все честно работали все 60 минут. Это и позволило закрыть серию против очень хорошей команды.

Горжусь, что тоже смог внести лепту в эту общую работу сегодня. И перед матчем мы даже говорили, что у нас хорошее чувство, мы сейчас должны победить. У нас был правильный настрой, и мы все хорошо сделали на льду», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.