У Бобровского одна победа в трёх матчах плей-офф, процент отражённых бросков — 84,1

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский неудачно провёл серию первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» выиграли серию в шести матчах. В заключительной встрече они обыграли всухую соперника со счётом 4:0. Счёт в серии стал 4-2.
Бобровский принял участие в трёх матчах серии и одержал лишь одну победу. Процент отражённых бросков россиянина составил 84,1.
В составе победителей в заключительном матче заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, справившись с 29 бросками. Форвард Никита Кучеров за 19.49 на льду сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на площадке дважды бросил по воротам соперника, отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».
- 27 мая 2021
-
13:26
-
12:43
-
12:21
-
12:15
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:15
-
10:52
-
10:38
-
10:11
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:41
-
08:30
-
07:18
-
07:00
-
06:59
-
06:50
-
06:07
-
05:50
-
05:16
-
04:49
-
04:26
-
04:10
-
03:35
-
03:04
-
02:29
-
01:12
-
01:00
-
00:29
-
00:23
-
00:17