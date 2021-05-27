У Бобровского одна победа в трёх матчах плей-офф, процент отражённых бросков — 84,1

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский неудачно провёл серию первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» выиграли серию в шести матчах. В заключительной встрече они обыграли всухую соперника со счётом 4:0. Счёт в серии стал 4-2.

Бобровский принял участие в трёх матчах серии и одержал лишь одну победу. Процент отражённых бросков россиянина составил 84,1.

В составе победителей в заключительном матче заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, справившись с 29 бросками. Форвард Никита Кучеров за 19.49 на льду сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на площадке дважды бросил по воротам соперника, отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».