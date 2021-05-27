Василевский после шат-аута в матче с «Флоридой» поблагодарил Бишопа

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после выхода команды во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли вспомнил, как в 2015 году «молнии» в финале уступили «Чикаго Блэкхоукс». Василевский был вторым голкипером команды после опытного Бена Бишопа.
«Да, это был мой первый сезон в НХЛ, и я тогда смотрел со стороны, как играет Бишоп, он был великолепен. Тогда он оформил два «сухаря» в седьмых, решающих матчах. Это было очень круто, и, может быть, однажды я смогу сделать что-то такое. А то, что мы победили сейчас, и «сухарь» сделал я, — это заслуга всей команды, мы отлично сработали. Я благодарю своих партнёров.
Я смотрел на более старшего партнёра и подмечал, как он держал себя спокойно в самые важные моменты матчей. Причём у него всегда был высокий уровень конкуренции. Он сражался в каждом эпизоде. Бывало, отражал по 20-25 бросков за период. Он был так хорош, так уверен в себе, и я этому многому учился. Мой первый год в НХЛ был особенным, и я тогда обрёл своего ментора. Спасибо тебе, Биш…» — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.
«Тампа» обыграла «Флориду Пантерз» в шестом матче серии (4:0) и вышла в следующий раунд. Серию «молнии» завершили со счётом 4-2.
- 27 мая 2021
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