Эвасон рассказал, за счёт чего «Миннесоте» удалось сравнять счёт в серии с «Вегасом»
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвёл итоги шестого матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 3:0, «Миннесота» совершила камбэк в серии (3-3).
«Я считаю, что игроки заслуживают большой похвалы за то, что верят друг в друга. Думаю, это было ключевым моментом не только в плей-офф, это было ключом с первой игры нашей команды. Они много играли друг с другом и держались вместе, так что сегодняшний вечер не стал исключением», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Кевин Фиала и Ник Бьюгстад. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.55 на площадке результативных действий не совершил.
Новость по теме«Миннесота» обыграла «Вегас» и сравняла счёт в серии плей-офф
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