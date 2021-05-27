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Эвасон рассказал, за счёт чего «Миннесоте» удалось сравнять счёт в серии с «Вегасом»

Эвасон рассказал, за счёт чего «Миннесоте» удалось сравнять счёт в серии с «Вегасом»
Антон Мозговой
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвёл итоги шестого матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 3:0, «Миннесота» совершила камбэк в серии (3-3).

«Я считаю, что игроки заслуживают большой похвалы за то, что верят друг в друга. Думаю, это было ключевым моментом не только в плей-офф, это было ключом с первой игры нашей команды. Они много играли друг с другом и держались вместе, так что сегодняшний вечер не стал исключением», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Кевин Фиала и Ник Бьюгстад. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.55 на площадке результативных действий не совершил.

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