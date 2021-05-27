«Сочи» объявил о переходе форварда «Трактора» Ильина

Пресс-служба «Сочи» объявила о подписании контракта с форвардом Даниилом Ильиным. 25-летний нападающий подписал соглашение на один сезон.

С сезона-2011/2012 форвард выступал в системе «Трактора». А в сезоне-2017/2018 он перебрался в Ханты-Мансийск, но в дальнейшем вернулся в стан нижегородцев.

Минувший сезон форвард начинал в «Торпедо», но затем перешёл в «Трактор». В общей сложности Ильин провёл в КХЛ 246 матчей и набрал 69 (27+42) очков. На протяжении двух сезонов привлекался в олимпийскую сборную России, провёл за команду шесть матчей.

«Сочи» в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Клуб из Краснодарского края не сумел выйти в Кубок Гагарина. «Трактор» играл в плей-офф, но уступил «Салавату Юлаеву» уже в первом раунде (1-4).