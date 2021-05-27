Сын Александра Ерёменко подписал первый контракт с московским «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о заключении контрактов с молодыми игроками. Сразу несколько хоккеистов «Динамо» 2004 года рождения получили профессиональные контракты.
Среди них — голкипер Максим Ерёменко, сын вратаря Александра Ерёменко.
Помимо него, контракты подписали
Защитники: Арсений Пожидаев, Владислав Сапунов, Владислав Тюленев, Магомед Шараканов.
Нападающие: Кирилл Гурьянов, Тимофей Катков, Никита Рыжов, Данила Ткач и Фёдор Филин.
Кроме того, пробные контракты заключили Егор Петкилёв (голкипер), Андрей Аксёнов и Константин Торопов (защитники), Денис Комраков, Максим Муранов, Максим Юрков (нападающие).
«Сегодня в офисе Клуба состоялось подписание контрактов с нашими воспитанниками и выпускниками. Ряд игроков 2004 года рождения уже на слуху у тех, кто внимательно следил за нашей молодёжной командой в этом сезоне. Для «Динамо» одна из важнейших задач — это подготовка кадров для главной команды. Мы много говорим о клубной вертикали и системе. Уже в ближайшие сезоны не без оснований рассчитываем увидеть плоды работы этой вертикали», — сказал гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков.
- 27 мая 2021
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