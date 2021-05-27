Фазель: для меня не сюрприз, что топ-сборным сложно на ЧМ. К плей-офф ситуация изменится

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о выступлении сборных Канады, Швеции и Чехии на чемпионате мира.

«Не всё получается на чемпионате мира пока не только у сборной России. Чехия и Швеция вообще мучаются, как и многие другие сильные сборные. Так называемые слабые команды борются до последнего, буквально бьются на льду, их хоккеисты ложатся под шайбу. Это можно сказать, например, о сборной Германии, которая переиграла канадцев. Топ-сборным очень сложно на этом турнире, и для меня это не сюрприз.



Топ-сборные – это команды России, Чехии, Швеции, Канады. Они мучаются, потому что мотивация у соперников просто запредельная. Но впереди ещё несколько матчей на групповом этапе. Уверен, что к плей-офф ситуация изменится. Но очень интересно сейчас наблюдать, что у канадцев уже три поражения», – цитирует Фазеля «РИА Новости».