Фазель: для меня не сюрприз, что топ-сборным сложно на ЧМ. К плей-офф ситуация изменится

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о выступлении сборных Канады, Швеции и Чехии на чемпионате мира.
«Не всё получается на чемпионате мира пока не только у сборной России. Чехия и Швеция вообще мучаются, как и многие другие сильные сборные. Так называемые слабые команды борются до последнего, буквально бьются на льду, их хоккеисты ложатся под шайбу. Это можно сказать, например, о сборной Германии, которая переиграла канадцев. Топ-сборным очень сложно на этом турнире, и для меня это не сюрприз.
Топ-сборные – это команды России, Чехии, Швеции, Канады. Они мучаются, потому что мотивация у соперников просто запредельная. Но впереди ещё несколько матчей на групповом этапе. Уверен, что к плей-офф ситуация изменится. Но очень интересно сейчас наблюдать, что у канадцев уже три поражения», – цитирует Фазеля «РИА Новости».
- 27 мая 2021
-
16:44
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
15:31
-
15:30
-
15:01
-
14:27
-
14:21
-
14:01
-
13:26
-
12:43
-
12:21
-
12:15
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:15
-
10:52
-
10:38
-
10:11
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:41
-
08:30
-
07:18
-
07:00
-
06:59
-
06:50
-
06:07
-
05:50
-
05:16
-
04:49