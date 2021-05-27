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«Динамо» объявило имена помощников Алексея Кудашова

«Динамо» объявило имена помощников Алексея Кудашова
Георгий Горностаев
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Московское «Динамо» объявило помощников главного тренера основной команды Алексея Кудашова на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Помогать Кудашову будут Александр Савченков, Вячеслав Козлов и Андрей Скопинцев. Ответственным за физическую подготовку игроков назначен Ларс-Йоран Альквист. Отвечать за видеосоставляющую игрового и тренировочного процесса будут видеотренер Егор Евдищенко и видеоаналитик Алексей Скабелка. Имя тренера вратарей клуб объявит позднее.

Александр Савченков начинал профессиональную карьеру в столичных «Крыльях Советов». Шесть лет пробыл в стане бело-голубых и в 2000 году вместе с Алексеем Кудашовым стал чемпионом России. С 2010 по 2013 был главным тренером фарм-клуба «Динамо» в Балашихе.

Вячеслав Козлов — воспитанник воскресенского «Химика». Он провёл в «Динамо» сезон-2011/2012: за 44 игры набрал 23 очка (8+15) и второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина.

Андрей Скопинцев в качестве игрока наиболее известен по выступлениям за московское «Динамо». В составе бело-голубых стал чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2011/2012. Тренерскую карьеру начал в 2013 году в системе московского «Динамо» и прошёл все ступени вертикали МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Прошедший сезон также провёл в тренерском штабе бело-голубых.

Ларс-Йоран Альквист, известный шведский пауэрлифтер, начал работать в хоккее с 1999 года: отвечал за физическую подготовку в шведских клубах «Фрелунда», «Оскарсхамн», выступающих в первом дивизионе шведской лиги, и «Лександ». В России тренировал «Атлант» и «Локомотив».

Егор Евдищенко с 2010 года работает видеотренером в составе в московского «Динамо», успев за это время стать двукратным чемпионом России, обладателем Кубка Гагарина и бронзовым призёром чемпионата страны, а также в составе сборной завоевать золотые и серебряные медали мировых первенств.

Алексей Скабелка — сын известного тренера Андрея Владимировича Скабелки — недавно завершил игровую карьеру. Последним клубом хоккеиста из Беларуси стал казахстанский «Номад» в сезоне-2019/2020. В прошедшем сезоне начал карьеру видеоаналитика в «Сибирских снайперах» Молодёжной хоккейной лиги.

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