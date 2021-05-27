Сборная США заявила на чемпионат мира вратаря студенческой команды
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Сборная США дополнила заявку на чемпионат мира – 2021, который проходит в Риге (Латвия), сообщает ИИХФ в «Твиттере».
Международная федерация хоккея (ИИХФ) подтвердила, что в состав американской команды внесён 18-летний голкипер Дрю Коммессо. Предыдущий сезон вратарь провёл в команде Бостонского университета в NCAA. В 2020-м он был выбран на драфте НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» под общим 46-м номером.
Ранее голкипер сборной США Энтони Столарз выбыл из-за травмы нижней части тела.
Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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