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Маклеллан: если Кузнецов не будет играть на максимуме, «Вашингтон» примет решение

Маклеллан: если Кузнецов не будет играть на максимуме, «Вашингтон» примет решение
Георгий Горностаев
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением об игре нападающего Евгения Кузнецова.

«Нам нужно было получить больше от этой позиции, от того количества денег, которое мы тратим на его зарплату. Но сложно оценить, какое воздействие оказал на его выступление коронавирус.

Мы завоевали Кубок Стэнли, потому что у нас были великолепные центрфорварды в первом-втором звеньях в лице Бэкстрема и Кузнецова и Эллер на третьей позиции. Так что глубина в вопросе центральных нападающих важна.

Нам нужно, чтобы Кузнецов играл на максимуме своих возможностей. А если он не будет играть на своём максимуме, то мы не будем хорошей командой, и в таком случае мы должны принять альтернативные решения», – цитирует Маклеллана The Athletic.

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