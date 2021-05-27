Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая.
Напомним, что если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 27 мая 2021
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