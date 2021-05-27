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Швейцария нанесла Словакии первое поражение на ЧМ, забросив восемь шайб

Швейцария нанесла Словакии первое поражение на ЧМ, забросив восемь шайб
Георгий Горностаев
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Сегодня, 27 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходят матчи седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швейцарии встречалась с командой Словакии и разгромила соперника со счётом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1).

В пером периоде отличился Рафаэль Диас и вывел швейцарцев вперёд. На 21-й минуте Свен Андригетто увеличил преимущество швейцарцев, на 26-й Ромен Лёффль сделал счёт крупным, а на 36-й Грегори Хофман забросил четвёртую шайбу швейцарцев.

В третьем периоде у швейцарии отличились Тимо Майер на 41-й минуте, Филипп Курашёв на 45-й, Грегори Хофман оформил дубль на 53-й минуте, а Ромен Лёффль – на 55-й. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 1
Словакия
1:0 Диас (Хофман, Андригетто) – 09:47' (5x4)   2:0 Андригетто (Диас, Хофман) – 20:25' (5x5)   3:0 Лёффель (Шерве, Берчи) – 25:17' (5x5)   4:0 Хофман (Корви, Лёффель) – 36:11' (5x5)   5:0 Майер (Алатало, Курашев) – 40:38' (5x5)   6:0 Курашев (Унтерзандер, Амбюль) – 44:34' (5x5)   6:1 Криштоф (Цегларик) – 45:12' (5x5)   7:1 Хофман (Амбюль, Андригетто) – 52:39' (5x4)   8:1 Лёффель (Мозер, Берчи) – 54:03' (5x4)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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