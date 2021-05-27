Швейцария нанесла Словакии первое поражение на ЧМ, забросив восемь шайб

Сегодня, 27 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходят матчи седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швейцарии встречалась с командой Словакии и разгромила соперника со счётом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1).



В пером периоде отличился Рафаэль Диас и вывел швейцарцев вперёд. На 21-й минуте Свен Андригетто увеличил преимущество швейцарцев, на 26-й Ромен Лёффль сделал счёт крупным, а на 36-й Грегори Хофман забросил четвёртую шайбу швейцарцев.



В третьем периоде у швейцарии отличились Тимо Майер на 41-й минуте, Филипп Курашёв на 45-й, Грегори Хофман оформил дубль на 53-й минуте, а Ромен Лёффль – на 55-й. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.