Капитан «Торонто» Таварес приступил к тренировкам на льду
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес приступил к тренировкам на льду, сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон.
Напомним, капитан «Торонто» выбыл из-за травмы колена и сотрясения мозга. Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Первый период матча на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. В нынешнем сезоне НХЛ Таварес набрал 50 очков (19 голов, 31 передача).
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