Член Правления «Газпром нефти»: нет сомнений, что «Авангард» вернётся в Омск в 2022 году

Член Правления «Газпром нефти» Елена Илюхина посетила строительную площадку «Арены Омск» и прокомментировала её состояние.



«Новая «Арена Омск» — самый масштабный инфраструктурный проект, который «Газпром нефть» реализует в регионах деятельности. По ходу строительства и тому, как работают команды заказчика и генерального подрядчика объекта, у меня нет сомнений, что в 2022 году «Авангард» будет играть в Омске», – цитирует Илюхину пресс-служба «Аванграда» на официальном сайте «Арены Омск».

Напомним, арена реконструируется с 2019 года. Последние два сезона «Авангард» выступает в Балашихе. По итогам сезона-2020/2021 омский клуб стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.