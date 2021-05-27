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Николишин: не вижу смысла в приезде Бобровского. В бой надо идти с теми, кто с первого дня

Николишин: не вижу смысла в приезде Бобровского. В бой надо идти с теми, кто с первого дня
Павел Левкович
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Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о приезде в сборную России голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Приезд Бобровского нецелесообразный, ему ещё нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла. Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы?

Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был вначале. Перед первой игрой», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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