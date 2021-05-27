Николишин: не вижу смысла в приезде Бобровского. В бой надо идти с теми, кто с первого дня

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о приезде в сборную России голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
«Приезд Бобровского нецелесообразный, ему ещё нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла. Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы?
Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был вначале. Перед первой игрой», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, как стало известно «Чемпионату», Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 27 мая 2021
-
19:45
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:54
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:17
-
17:06
-
16:44
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
15:31
-
15:30
-
15:01
-
14:27
-
14:21
-
14:01
-
13:26
-
12:43
-
12:21
-
12:15
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:15