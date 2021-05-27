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Михайлов — о приезде Бобровского: по фамилии — это хорошо, что будет в итоге — неизвестно

Михайлов — о приезде Бобровского: по фамилии — это хорошо, что будет в итоге — неизвестно
Максим Пахомов
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Известный российский тренер Борис Михайлов поделился мнением о приезде в сборную России голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Приезд Бобровского – хорошая новость. Но всё определит его игра и результат команды. Оправдан ли вызов, раз он будет играть только с 1/4? Этот вопрос мы зададим тренерскому штабу. По фамилии – это хорошо, а что будет в итоге – пока неизвестно», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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