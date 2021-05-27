Источник: «Вашингтон» продлит контракт с Овечкиным после драфта расширения «Сиэтла»

The Athletic сообщает о предположении, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлит контракт с клубом после драфта расширения «Сиэтл Кракен».

По информации источника, существует предположение, что Овечкин и «Вашингтон» отложат подписание контракта до завершения проекта расширения «Сиэтла» в июле.

Пока Овечкин остаётся свободным агентом, «Кэпиталз» не должны включать его в свой список защиты, что позволяет им оградить другого форварда от выбора «Кракен». Затем, через несколько дней после проекта, стороны объявят о сделке. Клуб использовал аналогичную стратегию с Ти Джеем Оши и проектом расширения «Вегаса» в 2017 году.

Напомним, ранее Александр Овечкин объявил о желании завершить карьеру в «Вашингтоне».