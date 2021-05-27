Задоров: Тарасенко по 30-40 голов забивал в НХЛ. Нам не хватает голов от нападающих на ЧМ

Защитник сборной России Никита Задоров поделился мнением о приезде в национальную команду защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«Конечно, они нам помогут. Тарасенко по 30-40 голов забивал в НХЛ. Нам чуть-чуть не хватает голов от нападающих. Орлов — великолепный защитник. Он хорошо катается с шайбой. На большой площадке нам помогут его движения и мобильность. В своих командах — это ключевые игроки. Большое усиление.

Те ребята, которые приезжают из НХЛ, являются лидерами. Они работали с Брагиным в 2011 году и выиграли чемпионат мира. Какая-то «химия» будет. Нам понадобится дополнительная помощь в раздевалке. Почему бы и нет?» – цитирует Задорова «Матч ТВ».

27 мая «Чемпионат» сообщил, что голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский присоединится к национальной команде на чемпионате мира.