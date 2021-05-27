Чибриков, Чайка, Свечков и Кичков – в топ-10 драфта НХЛ 2021 среди выступающих в Европе

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги перед драфтом-2021 опубликовала финальный рейтинг полевых хоккеистов, выступающих в Европе. В топ-10 вошли россияне Никита Чибриков, Даниил Чайка, Фёдор Свечков и Александр Кичков.

Первое место в списке занял шведский нападающий Вильям Эклунд, выступающий за «Юргорден» (Швеция), второй в рейтинге Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция), тройку замкнул Аату Рятю («Кярпят», Финляндия).

На четвёртой строчке Никита Чибриков (СКА), пятое место занял Даниил Чайка (ЦСКА), шестое – Фёдор Свечков (СКА). Форвард «Динамо» Александр Кичков расположился на седьмой позиции.

Восьмое место у Исака Росена («Лександ», Швеция), девятое – у Фабиана Люселля («Лулео», Швеция), топ-10 замкнул Саму Туомаала («Кярпят», Финляндия).

Напомним, что драфт НХЛ пройдёт с 23 по 24 июля.