Почему Швейцария и Словакия опережают сборную России в таблице при равенстве очков на ЧМ

Сборная Швейцарии провела четвёртый матч на чемпионате мира, в котором обыграла Словакию со счётом 8:1 и сравнялась с командами России и Словакии по набранным очкам – 9. Россияне располагаются на третьем месте в таблице.

Сборная Швейцарии — Сборная Словакии — 8:1



В составе швейцарцев по разу отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетто, Тимо Майер, Филипп Курашёв, по дублю оформили Ромен Лёввль и Грегори Хофман. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

— набранные очки в личных встречах;

— лучшая разница шайб в личных встречах;

— количество забитых голов в личных встречах.

Ознакомиться с регламентом турнира можно на официальном сайте ИИХФ

Таким образом, внутри «подгруппы» (Россия, Словакия, Швейцария) швейцарцы и словаки имеют по три набранных очка, а россияне ни одного. По прошлым чемпионатам мира известно, что турнирная таблица на сайте ИИХФ учитывает упомянутые показатели только по завершении всего группового этапа.