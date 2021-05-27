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Почему Швейцария и Словакия опережают сборную России в таблице при равенстве очков на ЧМ

Почему Швейцария и Словакия опережают сборную России в таблице при равенстве очков на ЧМ
Георгий Горностаев
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Сборная Швейцарии провела четвёртый матч на чемпионате мира, в котором обыграла Словакию со счётом 8:1 и сравнялась с командами России и Словакии по набранным очкам – 9. Россияне располагаются на третьем месте в таблице.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная Швейцарии — Сборная Словакии — 8:1

В составе швейцарцев по разу отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетто, Тимо Майер, Филипп Курашёв, по дублю оформили Ромен Лёввль и Грегори Хофман. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 1
Словакия
1:0 Диас (Хофман, Андригетто) – 09:47' (5x4)   2:0 Андригетто (Диас, Хофман) – 20:25' (5x5)   3:0 Лёффель (Шерве, Берчи) – 25:17' (5x5)   4:0 Хофман (Корви, Лёффель) – 36:11' (5x5)   5:0 Майер (Алатало, Курашев) – 40:38' (5x5)   6:0 Курашев (Унтерзандер, Амбюль) – 44:34' (5x5)   6:1 Криштоф (Цегларик) – 45:12' (5x5)   7:1 Хофман (Амбюль, Андригетто) – 52:39' (5x4)   8:1 Лёффель (Мозер, Берчи) – 54:03' (5x4)

В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

— набранные очки в личных встречах;
— лучшая разница шайб в личных встречах;
— количество забитых голов в личных встречах.

Ознакомиться с регламентом турнира можно на официальном сайте ИИХФ

Таким образом, внутри «подгруппы» (Россия, Словакия, Швейцария) швейцарцы и словаки имеют по три набранных очка, а россияне ни одного. По прошлым чемпионатам мира известно, что турнирная таблица на сайте ИИХФ учитывает упомянутые показатели только по завершении всего группового этапа.

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