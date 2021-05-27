Финляндия обыграла Италию и возглавила группу В на ЧМ-2021

Сегодня, 27 мая, на «Арене-Рига» состоялся очередной матч чемпионата мира. Сборная Финляндии встречалась с командой Италии и одержала победу со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
На 7-й минуте финны открыли счёт благодаря голу Тони Сунда, реализовавшего большинство. Всего через полторы минуты нападающий Артту Руотсалайнен упрочил преимущество сборной Финляндии.
На 29-й минуте Тони Сунд оформил дубль, доведя счёт до разгромного.
Сборная Финляндии в четырёх матчах одержала три победы и с 10 очками возглавила группу В. Итальянцы остаются единственной командой на турнире, не набравшей ни одного очка.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 27 мая 2021
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