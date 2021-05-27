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Прошкин: с приездом Бобровского шансы на победу на чемпионате мира увеличиваются

Прошкин: с приездом Бобровского шансы на победу на чемпионате мира увеличиваются
Георгий Горностаев
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Бывший защитник сборной России Виталий Прошкин поделился мнением о приезде в сборную России голкипера Сергея Бобровского.

«У нас и так серьёзная заявка на победу в турнире, но шансы с приездом Бобровского увеличиваются. Игрок с большой буквы с таким опытом нужен нашей сборной.

Требовала ли вратарская линия усиления? На каждом чемпионате мира то защиту надо усилить, то нападение, то вратарей. Если выиграют чемпионат мира – никто ничего об этом не будет говорить, если нет, тогда начнут опять искать виноватых.

У сборной России всегда один из сильнейших составов среди всех участников по именам и по олимпийским чемпионам», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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