Прошкин: с приездом Бобровского шансы на победу на чемпионате мира увеличиваются

Бывший защитник сборной России Виталий Прошкин поделился мнением о приезде в сборную России голкипера Сергея Бобровского.

«У нас и так серьёзная заявка на победу в турнире, но шансы с приездом Бобровского увеличиваются. Игрок с большой буквы с таким опытом нужен нашей сборной.



Требовала ли вратарская линия усиления? На каждом чемпионате мира то защиту надо усилить, то нападение, то вратарей. Если выиграют чемпионат мира – никто ничего об этом не будет говорить, если нет, тогда начнут опять искать виноватых.



У сборной России всегда один из сильнейших составов среди всех участников по именам и по олимпийским чемпионам», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.