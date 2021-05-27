Прошкин: с приездом Бобровского шансы на победу на чемпионате мира увеличиваются
Поделиться
Бывший защитник сборной России Виталий Прошкин поделился мнением о приезде в сборную России голкипера Сергея Бобровского.
«У нас и так серьёзная заявка на победу в турнире, но шансы с приездом Бобровского увеличиваются. Игрок с большой буквы с таким опытом нужен нашей сборной.
Требовала ли вратарская линия усиления? На каждом чемпионате мира то защиту надо усилить, то нападение, то вратарей. Если выиграют чемпионат мира – никто ничего об этом не будет говорить, если нет, тогда начнут опять искать виноватых.
У сборной России всегда один из сильнейших составов среди всех участников по именам и по олимпийским чемпионам», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 27 мая 2021
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
21:38
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:54
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:17
-
17:06
-
16:44
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
15:31
-
15:30
-
15:01
-
14:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам