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Чехия отыгралась с 0:2 в третьем периоде и одержала победу над Швецией в основное время

Чехия отыгралась с 0:2 в третьем периоде и одержала победу над Швецией в основное время
Георгий Горностаев
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Сегодня, 27 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходят матчи седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швеции встречалась с командой Чехии и уступила со счётом 2:4 (2:0, 0:0, 0:4).

Шведы забросили две шайбы в первом периоде: сначала отличился Андреас Вингерли с передачи Макса Фриберга, затем шайбу забросил Рикард Раккель. Ему ассистировали Адриан Кемпе и Магнус Нюгрен.

В третьем периоде чехи не только отыгрались, но и вышли вперёд. На 42-й минуте Якуб Врана отыграл первую шайбу, на 45-й Ян Коварж сравнял счёт, а на 49-й Лукаш Клок забросил третью шайбу Чехии. Ещё один гол на счету Якуба Флека, который забросил в пустые ворота.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
2 : 4
Чехия
1:0 Вингерли (Фриберг) – 12:08' (5x5)   2:0 Ракелль (Кемпе, Нюгрен) – 15:02' (5x4)   2:1 Врана (Странски) – 41:10' (4x4)   2:2 Коварж (Секач, Кубалик) – 44:53' (5x4)   2:3 Клок (Коварж) – 48:17' (5x5)   2:4 Флек (Кубалик) – 58:26' (en)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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