Чехия отыгралась с 0:2 в третьем периоде и одержала победу над Швецией в основное время

Сегодня, 27 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходят матчи седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швеции встречалась с командой Чехии и уступила со счётом 2:4 (2:0, 0:0, 0:4).
Шведы забросили две шайбы в первом периоде: сначала отличился Андреас Вингерли с передачи Макса Фриберга, затем шайбу забросил Рикард Раккель. Ему ассистировали Адриан Кемпе и Магнус Нюгрен.
В третьем периоде чехи не только отыгрались, но и вышли вперёд. На 42-й минуте Якуб Врана отыграл первую шайбу, на 45-й Ян Коварж сравнял счёт, а на 49-й Лукаш Клок забросил третью шайбу Чехии. Ещё один гол на счету Якуба Флека, который забросил в пустые ворота.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 27 мая 2021
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