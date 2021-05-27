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Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Георгий Горностаев
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27 мая в Латвии завершился седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи. Швейцария поднялась на первое место в группе A, Финляндия возглавила группу B, а Швеция уступила 2:4, ведя в счёте после второго периода 2:0.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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Сборная Швейцарии — Сборная Словакии — 8:1

В составе швейцарцев по разу отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетто, Тимо Майер, Филипп Курашёв, по дублю оформили Ромен Лёввль и Грегори Хофман. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 1
Словакия
1:0 Диас (Хофман, Андригетто) – 09:47' (5x4)   2:0 Андригетто (Диас, Хофман) – 20:25' (5x5)   3:0 Лёффель (Шерве, Берчи) – 25:17' (5x5)   4:0 Хофман (Корви, Лёффель) – 36:11' (5x5)   5:0 Майер (Алатало, Курашев) – 40:38' (5x5)   6:0 Курашев (Унтерзандер, Амбюль) – 44:34' (5x5)   6:1 Криштоф (Цегларик) – 45:12' (5x5)   7:1 Хофман (Амбюль, Андригетто) – 52:39' (5x4)   8:1 Лёффель (Мозер, Берчи) – 54:03' (5x4)

Сборная США — Сборная Латвии — 4:2

Сборная США обыграла хозяев турнира. В составе американцев отличились Мэтт Тениссон, Брайан Бойл, Тревор Мур и Мэттью Бенирс. За латвийцев забросили Микс Индрашис и Ренарс Крастенбергс.

ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 16:15 МСК
США
Окончен
4 : 2
Латвия
1:0 Теннисон (Мур, Гарланд) – 01:06' (5x5)   1:1 Индрашис (Дарзиньш) – 05:00' (5x3)   2:1 Бойл (Лабанк, Абделкейдер) – 14:46' (5x5)   2:2 Крастенбергс (Батня, Фрейбергс) – 16:45' (5x5)   3:2 Мур (Гарланд, Робертсон) – 31:45' (5x5)   4:2 Бенирс (Хмелевски, Бойл) – 33:32' (5x5)

Сборная Швеции — Сборная Чехии — 2:4

Сборная Швеции вела в счёте после второго периода со счётом 2:0, но уступила. У победителей отличились Якуб Врана, Ян Коварж, Лукаш Клок и Якуб Флек. У Швеции забили Андреас Вингерли и Рикард Ракелль.

ЧМ-2021. Группа A
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
2 : 4
Чехия
1:0 Вингерли (Фриберг) – 12:08' (5x5)   2:0 Ракелль (Кемпе, Нюгрен) – 15:02' (5x4)   2:1 Врана (Странски) – 41:10' (4x4)   2:2 Коварж (Секач, Кубалик) – 44:53' (5x4)   2:3 Клок (Коварж) – 48:17' (5x5)   2:4 Флек (Кубалик) – 58:26' (en)

Сборная Финляндии — Сборная Италии — 3:0

Финны обыграли команду Италии. На 7-й минуте счёт открыл Тони Сунд, на 9-й Артту Руотсалайнен увеличил преимущество Финляндии, на 29-й Сунд оформил дубль.

ЧМ-2021. Группа B
27 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Сунд (Контиола, Иннала) – 06:50' (5x4)   2:0 Руотсалайнен (Оямяки) – 08:20' (5x5)   3:0 Сунд (Мяэналанен, Койвисто) – 28:33' (5x5)
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