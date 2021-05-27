Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

27 мая в Латвии завершился седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи. Швейцария поднялась на первое место в группе A, Финляндия возглавила группу B, а Швеция уступила 2:4, ведя в счёте после второго периода 2:0.

Сборная Швейцарии — Сборная Словакии — 8:1



В составе швейцарцев по разу отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетто, Тимо Майер, Филипп Курашёв, по дублю оформили Ромен Лёввль и Грегори Хофман. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

Сборная США — Сборная Латвии — 4:2

Сборная США обыграла хозяев турнира. В составе американцев отличились Мэтт Тениссон, Брайан Бойл, Тревор Мур и Мэттью Бенирс. За латвийцев забросили Микс Индрашис и Ренарс Крастенбергс.

Сборная Швеции — Сборная Чехии — 2:4

Сборная Швеции вела в счёте после второго периода со счётом 2:0, но уступила. У победителей отличились Якуб Врана, Ян Коварж, Лукаш Клок и Якуб Флек. У Швеции забили Андреас Вингерли и Рикард Ракелль.

Сборная Финляндии — Сборная Италии — 3:0

Финны обыграли команду Италии. На 7-й минуте счёт открыл Тони Сунд, на 9-й Артту Руотсалайнен увеличил преимущество Финляндии, на 29-й Сунд оформил дубль.