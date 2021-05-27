Результаты седьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

27 мая в Латвии завершился седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи. Швейцария поднялась на первое место в группе A, Финляндия возглавила группу B, а Швеция уступила 2:4, ведя в счёте после второго периода 2:0.
Сборная Швейцарии — Сборная Словакии — 8:1
В составе швейцарцев по разу отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетто, Тимо Майер, Филипп Курашёв, по дублю оформили Ромен Лёввль и Грегори Хофман. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.
Сборная США — Сборная Латвии — 4:2
Сборная США обыграла хозяев турнира. В составе американцев отличились Мэтт Тениссон, Брайан Бойл, Тревор Мур и Мэттью Бенирс. За латвийцев забросили Микс Индрашис и Ренарс Крастенбергс.
Сборная Швеции — Сборная Чехии — 2:4
Сборная Швеции вела в счёте после второго периода со счётом 2:0, но уступила. У победителей отличились Якуб Врана, Ян Коварж, Лукаш Клок и Якуб Флек. У Швеции забили Андреас Вингерли и Рикард Ракелль.
Сборная Финляндии — Сборная Италии — 3:0
Финны обыграли команду Италии. На 7-й минуте счёт открыл Тони Сунд, на 9-й Артту Руотсалайнен увеличил преимущество Финляндии, на 29-й Сунд оформил дубль.
- 27 мая 2021
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