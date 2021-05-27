Амриканский инсайдер: Джим Рутерфорд готов возглавить команду, если она ему подойдёт

Бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд стал клиентом спортивного агентства PBI Sports, сообщает официальный «Твиттер» агентства.

«Очевидно, Джим Рутерфорд заинтересован в возвращении в руководство или топ-менеджмент», – поделился мнением Даррен Дрегер в «Твиттере».

«Бывший генменеджер «Питтсбурга» нанял агентов. Он готов вернуться, чтобы возглавить команду, если она подойдет ему», – написал Пьер ЛеБрюн.

Напомним, что Рутефорд стал генменеджером «Пингвинс» в 2014 году и покинул клуб в январе 2021-го. В период работы под его управлением «Питтсбург» выиграл два Кубка Стэнли подряд – в 2016 и 2017 годах. В каждом сезоне «Пингвинз» выходили в плей-офф.

В текущем сезоне НХЛ «Питтсбург» занял первое место в таблице Восточного дивизиона, обойдя «Вашингтон» по дополнительным показателям. В первом раунде плей-офф «Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс».