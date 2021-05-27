Сборная Швеции после четырёх матчей занимает последнее место в группе

Сегодня, 27 мая, на чемпионате мира — 2021 сборная Швеции встречалась с командой Чехии и уступила со счётом 2:4 (2:0, 0:0, 0:4). Это уже третье поражение «Тре-Крунур» в четырёх матчах на мировом первенстве в Латвии.



После этого матча все команды в группе А провели по четыре встречи. Швеция после четырёх туров занимает последнее, восьмое место, набрав три очка. На ЧМ-2021 подопечные Юхана Гарпенлёва уступили Дании (3:4), Беларуси (0:1) и Чехии (2:4). Единственную победу шведы одержали 25 мая, разгромив сборную Швейцарии (7:0). Примечательно, что именно швейцарцы, набрав девять очков, на данный момент являются лидерами группы А.

На втором месте в группе А идут словаки (9), на третьем — сборная России (9), уступающая обеим командам по дополнительным показателям.



Следующий матч сборная Швеции проведёт завтра, 28 мая, с Великобританией. Затем шведы сыграют со словаками (30 мая), а завершат групповой этап матчей со сборной России (31 мая).