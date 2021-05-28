Швеция на последнем месте в группе, Бобровский усилит Россию. Главные новости ЧМ-2021

Бобровский усилит сборную России, чехам будет тяжело выйти из группы после поражения от шведов, запутанная ситуация в таблице и скорое появление зрителей на трибунах — главные новости шестого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Бобровский приедет тащить сборную России на ЧМ! Он успеет сыграть уже в четвертьфинале
2. Почему Швейцария и Словакия опережают сборную России в таблице при равенстве очков на ЧМ
3. Чехия отыгралась с 0:2 в третьем периоде и одержала победу над Швецией в основное время
4. Россия только третья, а Швеция снова последняя! Ситуация в таблице ЧМ. LIVE
5. Мэр Риги обратился к белорусским хоккеистам после инцидента с флагом
6. Власти Латвии разрешили зрителям посещать матчи чемпионата мира по хоккею с 1 июня
7. Швейцария нанесла Словакии первое поражение на ЧМ, забросив восемь шайб
8. Сборная США обыграла Латвию на чемпионате мира
9. Гавриков рассказал о разнице в организации «пузырей» в плей-офф НХЛ и на ЧМ-2021
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