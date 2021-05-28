Швеция на последнем месте в группе, Бобровский усилит Россию. Главные новости ЧМ-2021

Бобровский усилит сборную России, чехам будет тяжело выйти из группы после поражения от шведов, запутанная ситуация в таблице и скорое появление зрителей на трибунах — главные новости шестого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Бобровский приедет тащить сборную России на ЧМ! Он успеет сыграть уже в четвертьфинале

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3. Чехия отыгралась с 0:2 в третьем периоде и одержала победу над Швецией в основное время

4. Россия только третья, а Швеция снова последняя! Ситуация в таблице ЧМ. LIVE

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