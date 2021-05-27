Форвард сборной Швеции: нож к горлу, у нас нет другого выбора
Поделиться
Нападающий сборной Швеции Андреас Вингерли рассказал о мотивации шведов на следующую игру чемпионата мира.
«Нож к горлу, и у нас нет другого выбора, кроме как отдать всё, что в наших силах», — цитирует Вингерли HockeyNews.se.
Напомним, после четырёх матчей сборная Швеции занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы A. В следующей встрече шведы сыграют с командой Великобритании 28 мая в 16:15 мск.
По итогам группового этапа по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф турнира.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
00:00
-
00:00
- 27 мая 2021
-
23:43
-
23:36
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:05
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
21:38
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:54
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:17
-
17:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам