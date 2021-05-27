Форвард сборной Швеции: нож к горлу, у нас нет другого выбора

Нападающий сборной Швеции Андреас Вингерли рассказал о мотивации шведов на следующую игру чемпионата мира.

«Нож к горлу, и у нас нет другого выбора, кроме как отдать всё, что в наших силах», — цитирует Вингерли HockeyNews.se.

Напомним, после четырёх матчей сборная Швеции занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы A. В следующей встрече шведы сыграют с командой Великобритании 28 мая в 16:15 мск.

По итогам группового этапа по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф турнира.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.