Источник: Пелагея отсудила у Телегина всю недвижимость

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея завершили раздел имущества. По решению суда, артистка получила всю недвижимость спортсмена, сообщает «Комсомольская правда».



Друзья спортсмена рассказали, что Пелагея получила квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе, за который Телегин выплачивает ипотеку. Певице также досталась половина стоимости автомобиля марки Bentley Continental GT.



Близкие к Телегину источники заявили, что спортсмен подал иск и потребовал взыскать с экс-супруги половину её доходов за три года брака.



«Поле придётся объяснить, где и на что она их тратила. Он подозревает, что Пелагея во время их брака все свои заработки перечисляла своей матери. В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала, он всё, включая недвижимость, покупал на свои накопления», – сообщили друзья Телегина.



Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Пара объявила о расставании в конце 2019 года.



В прошлом сезоне КХЛ нападающий провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и 21 — в плей-офф. Всего у форварда 16 очков в сезоне.

Новость по теме Адвокат Пелагеи: Телегин претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака